Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E PISANA E PIU AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENSO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE PAVONA
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DEI CERASETI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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