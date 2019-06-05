Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E PISANA E PIU AVANTI TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ED OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO UBRANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
IN VIA NOMENTANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FONTENUOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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