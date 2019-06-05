Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E PISANA E PIU AVANTI TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ED OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO UBRANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA CASSIA BIS UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA VIA DEL PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO
PERCORRENSO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI
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