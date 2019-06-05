Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALENTATO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA E CASSIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DEL PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
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