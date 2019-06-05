Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMANINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA BIS
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO
SI STA IN CODA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENIENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral