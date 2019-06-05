Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA EL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN IREZIONE FIUMICINO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENIENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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