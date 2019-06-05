Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CINQUEPODERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENIENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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