Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’A24 ANCHE PER INCIDENTE
SULLA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENIENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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