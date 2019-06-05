Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENIENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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