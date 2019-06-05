Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA E ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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