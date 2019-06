Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO ROMA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

