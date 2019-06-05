Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE FLACCA PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO STRADALE AL KM 4,700, DA TERRACINA TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA ALTEZZA MONTEGIOVE, PROVENENDO DA SPERLONGA DEVIAZIONI SEMPRE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANT’ANASTASIA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO ASCANI PER E’ TUTTO, ORA UNMESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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