Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 07:30

di - 05 Giugno 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
    ALTRE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    POI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN ENTRATA A ROMA
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    ATTENZIONE POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    CODICE GIALLO
    NELLE PROSSIME ORE SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA E PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
    A TAL PROPOSITO E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER ALLAGAMENTO DOVUTO AL MALTEMPO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DALLO SCORSO 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
    TUTTAVIA, RESTA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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