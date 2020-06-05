Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
ALTRE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
POI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN ENTRATA A ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ATTENZIONE POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CODICE GIALLO
NELLE PROSSIME ORE SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA E PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
A TAL PROPOSITO E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER ALLAGAMENTO DOVUTO AL MALTEMPO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DALLO SCORSO 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
TUTTAVIA, RESTA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral