Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 08:15

di - 05 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, IN INTERNA
    ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    ORA IL METEO
    ATTENZIONE PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:
    VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
    CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
    E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
    E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO
    DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
    SUI COLLEGAMENTI FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
    PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
    FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DALLO SCORSO 3 GIUGNO E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
    TUTTAVIA, RESTA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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