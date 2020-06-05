Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
BREVI ATTESE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA
R ALLENTAMENTI, IN INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, VERSO LA TANGENZIALE EST
SU VIA PALOMBARESE CODE PER TRAFFICO DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE NOMENTANA
ORA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:
VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO
DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
SUI COLLEGAMENTI
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 14.15 E DELLE 18.00
VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12.00
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TRAFFICO SOSPESO SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA
TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI ALINENTAZIONE
INFINE, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENTO UN METRO
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral