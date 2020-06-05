Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE NESSUNA CRITICITA’, AL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE
SUULLA PALOMBARESE E SULLA NOMENTANA RISPETTIVAMENTE
DA VIA MARCO SIMONE
E TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE E’ RIPRISTINATA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA SU UN SOLO BINARIO DOVE SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO
STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:
VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO
DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
SUI COLLEGAMENTI
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 14.15 E DELLE 18.00
VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12.00
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
INFINE VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral