Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI DA SPINACETO
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA DEL MARE, VERSO L’EUR
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, SI TRANSITA SU UN SOLO BINARIO DOVE SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO
I TRENI IN VIAGGIO SUBISCONO RITARDI SINO A 30 MINUTI
IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER RIPARARE IL GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA E RIPRISTINARE LA PIENA POTENZIALITÀ DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:
VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
SUI COLLEGAMENTI
VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12.00
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral