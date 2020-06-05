Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 11:30

di - 05 Giugno 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA VIA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA E, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
    SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE RISOLTO, IL TRAFFICO E’ REGOLARE
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA LINEA B DEL METRO RALLENTAMENTI, PER UN GUASTO ALLA STAZIONE LAURENTINA
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA, LA CIRCOLAZIONE E’ STATA TOTALMENTE RIPRISTINATA
    SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA
    ORA IL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
    SUI COLLEGAMENTI
    VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12.00
    FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
    PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
    FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
    E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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