Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA VIA VIA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA E, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE RISOLTO, IL TRAFFICO E’ REGOLARE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA B DEL METRO RALLENTAMENTI, PER UN GUASTO ALLA STAZIONE LAURENTINA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA, LA CIRCOLAZIONE E’ STATA TOTALMENTE RIPRISTINATA
SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA
ORA IL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
SUI COLLEGAMENTI
VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12.00
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral