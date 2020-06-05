Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA PONTINA, L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI 4 VEICOLI, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIERZIONE ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA B DEL METRO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE LAURENTINA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:
VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral