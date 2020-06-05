Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 12:30

di - 05 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA PONTINA, L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI 4 VEICOLI, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIERZIONE ROMA
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA LINEA B DEL METRO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE LAURENTINA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:
    VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
    CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
    E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
    RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE
    FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
    PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00
    FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
    E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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