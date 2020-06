Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA PONTINA, L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI 4 VEICOLI, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIERZIONE ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA B DEL METRO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE LAURENTINA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO:

VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE

FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30

PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00

FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

