Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD.
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA FERROVIA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI VENERDI’ 5, SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA.
DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLE LINEE 04 TRA ACILIA E LIDO CENTRO; 06 LIDO CENTRO-COLOMBO.
MENTRE EUR FERMI E COLOMBO SARANNO SERVITI DALLA LINEA 070.
IL SERVIZIO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA.
SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE DA LUNEDÌ 8 GIUGNO COTRAL POTENZIERÀ LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA (CAPOLINEA LAURENTINA METRO B). PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO), CON MENO FERMATE E UN TEMPO DI PERCORRENZA DI 60 MINUTI ANZICHÉ 90. LE FERMATE SARANNO A: BORGO PIAVE, APRILIA BIVIO SUD, APRILIA BIVIO NORD E SANT’EUGENIO.
ORA IL METEO. PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE.
NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO: VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
Servizio fornito da Astral