Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24.

SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA MONTEROTODNO SCALO E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA-SUD PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI AUTOSTRADE

DALLE ORE 21.00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 5 DEL GIORNO SUCCESSIVO

È CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA.

SEGUIRE LA SEGNALETIC ASUL POSTO.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA FERROVIA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI VENERDI’ 5, SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA.

DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLE LINEE 04 TRA ACILIA E LIDO CENTRO; 06 LIDO CENTRO-COLOMBO.

MENTRE EUR FERMI E COLOMBO SARANNO SERVITI DALLA LINEA 070.

IL SERVIZIO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA.

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE DA LUNEDÌ 8 GIUGNO COTRAL POTENZIERÀ LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA (CAPOLINEA LAURENTINA METRO B). PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO), CON MENO FERMATE E UN TEMPO DI PERCORRENZA DI 60 MINUTI ANZICHÉ 90. LE FERMATE SARANNO A: BORGO PIAVE, APRILIA BIVIO SUD, APRILIA BIVIO NORD E SANT’EUGENIO.

ORA IL METEO. PRUDENZA PER L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE.

NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI SUL LAZIO: VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI. PRECIPITAZIONI SPARSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITA’ VELOCE: PONZA-TERRACINA DELLE ORE 17.00 FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 18.00.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

Servizio fornito da Astral