Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 17:45

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24.

SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER S. CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI.

SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA MONTEROTODNO SCALO E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DISAGI PER TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E OSTERIA DELL’OSA.

MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA TRA VIALE ALESSANDRINO E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA.

