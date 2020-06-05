Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER S. CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI.
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA MONTEROTODNO SCALO E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E OSTERIA DELL’OSA.
MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA TRA VIALE ALESSANDRINO E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
Servizio fornito da Astral