Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2020 ore 19:15

di - 05 Giugno 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
    BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE.
    SEGNALIAMO INVECE TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E VIA DELLA MARCIGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
    SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
    TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    DISAGI PER TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E OSTERIA DELL’OSA.
    MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA TRA VIALE ALESSANDRINO E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI.
    TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA SR 155 IN PROSSIMITA’ DI PALESTRINA.
    INFINE, SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    Servizio fornito da Astral

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