Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2021 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2021 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTANTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULLA VIA SALARIA A SEGUITO DI UN SINISTRO

AL MOMENTO PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO DEVIATO SU VIA SALARIA VECCHIA

ANCORA UN INCIDENTE,

IN QUESTO CASO SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO ALTEZZA SVINCOLO TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SEMPRE A CAUSA DI UN SINISTRO, SULLA VIA PONTINA CODE NELLE DUE DIREZIONI NEI PRESSI DI SPINACETO

PER IL TRAFFICO, SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA LITORANEA, CON RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI SAN LORENZO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, CODE SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

SERVIZIO ATTIVO NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERD Ì DALLE 14:30 ALLE 17:30

AL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

DA FLAVIA DONDOLINI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

A PIU’ TARDI CON IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral