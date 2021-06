Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2021 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO

AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ PARTICOLARI

AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TRIONFALE

IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA TUSCOLANA E APPIA

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA VIA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

RESTA TRAFFICATA LA VIA LITORANEA,

I RALLENTAMENTI SI REGISTRANO INFATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI SAN LORENZO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E CHIUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO

PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

SERVIZIO ATTIVO NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30

AL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

