Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 07:30

di - 05 Giugno 2022 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA L’A1 MILANO NAPOLI DOVE SONO AVVENUTI DUE INCIDENTI
    RISPETTIVAMENTE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA E NEL TRATTO TRA COLLEFERRO E ANAGNI, DOVE CI SONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI.
    VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE
    PASSIAMO AL TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO
    CAMBIAMO ARGOMENTO
    TRASPORTO FERROVIARIO
    REASTANO SOSPESI DALLO SCORSO 3 GIUGNO I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI ED FL2 ROMA- PESCARA
    I TRENI ALTA VELOCITÀ SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI DELLE LINEE CONVENZIONALI ROMA NAPOLI VIA CASSINO E VIA FORMIA. I MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA SONO RISPETTIVAMENTE DI 90 E 60 MINUTI.
    ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ INSTRADATI SUL PERCORSO ALTERNATIVO VIA FORMIA FERMANO A ROMA TIBURTINA ANZICHÉ A ROMA TERMINI.
    CANCELLAZIONI, VARIAZIONI DI ORARIO E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, ROMA-FROSINONE ROMA- NETTUNO E ROMA-FRASCATI/ALBANO
    I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    E PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA METRO B TERMINANO OGGI 5 GIUGNO
    I LAVORI AL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE COLOSSEO. 
    ANCORA PER TUTTA LA GIORNATA,
    TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
    CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI
    SERVIZIO REGOLARE
    TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA. 
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home