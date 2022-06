Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA L’A1 MILANO NAPOLI DOVE SONO AVVENUTI DUE INCIDENTI

RISPETTIVAMENTE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA E NEL TRATTO TRA COLLEFERRO E ANAGNI, DOVE CI SONO CODE IN DIREZIONE NAPOLI.

PASSIAMO AL TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO

TRASPORTO FERROVIARIO

REASTANO SOSPESI DALLO SCORSO 3 GIUGNO I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI ED FL2 ROMA- PESCARA

I TRENI ALTA VELOCITÀ SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI DELLE LINEE CONVENZIONALI ROMA NAPOLI VIA CASSINO E VIA FORMIA. I MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA SONO RISPETTIVAMENTE DI 90 E 60 MINUTI.

ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ INSTRADATI SUL PERCORSO ALTERNATIVO VIA FORMIA FERMANO A ROMA TIBURTINA ANZICHÉ A ROMA TERMINI.

CANCELLAZIONI, VARIAZIONI DI ORARIO E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, ROMA-FROSINONE ROMA- NETTUNO E ROMA-FRASCATI/ALBANO

SULLA METRO B TERMINANO OGGI 5 GIUGNO

I LAVORI AL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE COLOSSEO.

ANCORA PER TUTTA LA GIORNATA,

TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,

CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI

SERVIZIO REGOLARE

TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA.

