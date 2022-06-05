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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 08:30

di - 05 Giugno 2022 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA L’A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE COLLEFERRO E ANAGNI, VERSO NAPOLI. E’ ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.
    CAMBIAMO ARGOMENTO
    TRASPORTO FERROVIARIO
    REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E ROMA-SULMONA-PESCARA
    ENTRAMBI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA PRENESTINA
    I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO ED FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI
    I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
    TERMINANO OGGI 5 GIUGNO I LAVORI SULLA METRO B PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO. ANCORA ATTIVI PER TUTTA LA GIORNATA, I BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,.
    SERVIZIO METRO INVECE TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA
    RESTIAMO A ROMA RICORDANDO CHE, COME PER TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI, VIA DEI FORI IMPERIALI OGGI È ISOLA PEDONALE,
    DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA.
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA
    Servizio fornito da Astral

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