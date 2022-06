Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SEGNALIAMO PARTICOLARI PROBLEMATICHE

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CAMBIAMO ARGOMENTO

TRASPORTO FERROVIARIO

REASTANO SOSPESI I SERVIZI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E ROMA-SULMONA-PESCARA

ENTRAMBI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA PRENESTINA

I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO ED FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

ultimo giorno di bus navetta al posto dei treni tra Castro Pretorio e Laurentina sulla Metro B. i mezzi in superficie saranno in servizio per tutto il giorno, l’ultimo di questa fase dei lavori per la realizzazione del nodo di scambio con la linea C alla stazione Colosseo.

Sempre per quanto riguarda la Metro B, è chiusa la stazione Libia per interventi alle scale mobili. Si può utilizzare la stazione Sant’Agnese/Annibaliano.

RESTIAMO A ROMA

IN PROGRAMMA LE CELEBRAZIONI IN VATICANO. PREVISTI DIVIETI DI SOSTA E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE ATTORNO ALLA BASILICA DI SAN PIETRO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE, COME PER TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI, VIA DEI FORI IMPERIALI OGGI È ISOLA PEDONALE,

DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA.

