Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO TRA LE USCITE PER FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA.

SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. RESTANO SOSPESI I SERVIZI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI E SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA, ENTRAMBE PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA PRENESTINA. I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE CONVENZIONALI ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E VIA FORMIA CON RITARDI DA 60 A 90 MINUTI. I DETTAGLI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO. OGGI ULTIMO GIORNO DI BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA SULLA METRO B. I MEZZI IN SUPERFICIE SARANNO IN SERVIZIO PER TUTTO IL GIORNO. TERMINA QUINDI LA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE COLOSSEO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral