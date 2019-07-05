Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA VIA MASCAGNI E VIA VALLELATA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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