Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E AURELIA;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
SEMPRE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEGNALIAMO CODE SULLA PONTINA, TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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