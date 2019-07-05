Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE PER CHI VIAGGIA SULLA A1: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E GUIDONIA IN DIREZIONE FIRENZE; SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI PASSO CORESE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 16 ED IL KM 22 TRA LE 7 E LE 19, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 LUGLIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral