Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA;
TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI PASSO CORESE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 16 ED IL KM 22 TRA LE 7 E LE 19, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 LUGLIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral