Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 15:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE VERSO LATINA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO

IN VIA ARDEATINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TERENZI E VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE FALCOGNANA

