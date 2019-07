Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINVOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE NELLO STESSO

IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIALE TER DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEL BUTTERO, VIALE MARIA E VIALE DEL CASTYEL DI SAN GIORGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E' TUTTO

