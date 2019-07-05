Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINVOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A1 FIRENZE ROMA LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA A1 TRATTA ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE FROSINONE
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE NELLO STESSO
IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIALE TER DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEL BUTTERO, VIALE MARIA E VIALE DEL CASTEL DI SAN GIORGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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