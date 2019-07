Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2019 ORE 17.50 LT-FR CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE;

PERCORRENDO LA VIA PONTINA A LATINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLIDO E VIA ISONZO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A LATINA SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI

A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA ROMA TRA LA VIA APPIA ED IL LUNGOMARE NEI DUE SENSI

PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA RALLENTAMENTI A PORTO SALVO ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STRADA 156 DEI MONTI LEPINI SI STA IN CODA TRA PATRICA E CECCANO IN DIREZIONE FROSINONE

A FROSINONE RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA VIA CAVONI E LA MONTI LEPINI NEI DUE SENSI

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SORA ED ISOLA DEL LIRI NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral