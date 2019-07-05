Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA A1 FIRENZE ROMA LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN DIREZIONE EUR SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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