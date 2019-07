Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2019 ORE 18:50 VT-RI CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI RIETI E VITERBO;

A TUSCANIA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA PANSANO TRA VIA DIAZ E VIA CANINO IN DIREZIONE VITERBO

A CANINO SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCANIA IN DIREZIONE MONTALTO DI CASTRO

PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CURA DI VETRALLA CAPRANICA E SUTRI NEI DUE SENSI

MENTRE A VITERBO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIALE TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PARADISO NELLE DUE DIREZIONI

A FABBRICA DI ROMA SI RALLENTA IN VIA CARBOGNANO TRA LA CIRCONVALLAZIONE BERLINGUER E VIA FALISCA IN DIREZIONE CARBOGNANO

INFINE PERCORRENDO LA STRADA 4 BIS DEL TERMINILLO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI RIETI, VILLA REATINA E CAMPOLONIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

