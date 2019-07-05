Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA VIA PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN DIREZIONE EUR SI STA IN CODA TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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