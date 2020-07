Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 08:20 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SIA SUL RACCORDO ANULARE CHE SULLE PRINCIPALI ARTERIA REGIONALI

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA STATALE 675 UMBRO LAZIALE FINO AL 13 LUGLIO: DALLE ORE 7 ALLE 18 PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN ENTRAMBE LE CORSIE DI MARCIA DAL KM 80 E 540 AL KM 80 E 740 SECONDO L’AVANZAMENTO DEI LAVORI

CI SPOSTIAMO SULLA STRADA STATALE 148 PONTINA, DOVE PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA BORGO PIAVE E TERRACINA E PRECISAMENTE TRA IL KILOMETRO 68 E IL KILOMETRO 109 E 200, CON CHIUSURA DI UNA O DUE CORSIE IN FUNZIONE DEI LAVORI MEDIANTE CANTIERE FISSO O MOBILE

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral