Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 09:30

di - 05 Luglio 2020 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 09:20 SIMONE PAZZAGLIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
    APRIAMO CON L’AURELIA CON CODE CAUSATE DA INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIALA
    TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA
    PROSEGUENDO SU VIA DI PRATICA SI SEGNALANO CODE TRA LA PONTINA E VILLAGGIO AZZURRO SEMPRE IN DIREZIONE POMEZIA
    DISAGI PER CHI TRANSITA SULLA LITORANEA CON RALLENTAMENTI TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO IN AMBO LE DIREZIONI
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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