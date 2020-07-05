Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 10:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’AURELIA DOVE E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, PERMANGONO CODE IN VIA DI SMALTIMENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA GAETA E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DISAGI ANCHE PER CHI TRANSITA SULLA LITORANEA CON CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO IN AMBO LE DIREZIONI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SIUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral