Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
INIZIAMO DALLA A12 ROMA TARQUINIA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI MACCARESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA’
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA PONTINA TRA IL GRANDE RCCORDO ANULARE E VIA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA CON CODE TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO IN AMBO LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, ED ORA UN MESSAGGIO DI SIUREZZA STRADALE
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