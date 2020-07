Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 12:20 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA

INIZIAMO CON LA A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA

SEMPRE SULLA A24 RICORDIAMO CHE PROSEGUE FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI IL DIVIETO DI TRANSITO PER MEZZI PESANTI SUL TRATTO VICOVARO MANDELA

SULLA A12 ROMA TARQUINIA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI MACCARESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA DOVE IL TRAFFICO SI FA PIU’ INTENSO TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SIUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral