Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA TRA GENZANO E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE
SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO FORTI RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN MARTINO AL CIMINO E RONCIGLIONE
SULLA PROVINCIPALE SETTEVENE MAZZANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA MONTE CAIONE E STRADA COMUNALE MAGLIANELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANGUILLARA, SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA LA LINEA TRAM NUMERO 3 È INTERROTTA PER INTERVENTO TECNICO ALL’INFRASTRUTTURA E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE
PER IL MOMENTO È TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral