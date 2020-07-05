Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 15:30

di - 05 Luglio 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FRANCESCO TITOTTO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA TRA GENZANO E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE
    SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO FORTI RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN MARTINO AL CIMINO E RONCIGLIONE
    SULLA PROVINCIPALE SETTEVENE MAZZANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA MONTE CAIONE E STRADA COMUNALE MAGLIANELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    AD ANGUILLARA, SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    A ROMA LA LINEA TRAM NUMERO 3 È INTERROTTA PER INTERVENTO TECNICO ALL’INFRASTRUTTURA E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE
    PER IL MOMENTO È TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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