Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 15:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA TRA GENZANO E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE

SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO FORTI RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN MARTINO AL CIMINO E RONCIGLIONE

SULLA PROVINCIPALE SETTEVENE MAZZANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA MONTE CAIONE E STRADA COMUNALE MAGLIANELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANGUILLARA, SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA LA LINEA TRAM NUMERO 3 È INTERROTTA PER INTERVENTO TECNICO ALL’INFRASTRUTTURA E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE

