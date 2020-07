Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 16:20 FRANCESCO TITOTTO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA A 24 ROMA TERAMO ISTITUITO DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE TRA LE USCITE VICOVARO-MANDELA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA, FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA LUNEDÌ 6 LUGLIO

A MACCARESE CODE PER INCIDENTE SU VIA DI CASTEL SAN GIORGIO DA VIA DELLA PINETA DI FREGENE A VIA DEL BUTTERO IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA

SUL LITORALE ROMANO CONTINUANTO I FORTI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZONI

SUL LAGO DI ALBANO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ALBANO LAZIALE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CAPPUCCINI PER FRANA TRA VIALE PIO UNDICESIMO E VIA MIRALAGO NEI DUE SENSI

PERMANGONO SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO FORTI RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN MARTINO AL CIMINO E RONCIGLIONE

ANCHE AD ANGUILLARA, ANCORA CODE SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PROVINCIPALE SETTEVENE MANZANO INCIDENTE IN VIA RISOLUZIONE PERMANGONO RALLENTAMENTI

