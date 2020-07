Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 17:20 FRANCESCO TITOTTO

SUL GRANDE RACCORDO ANUALE SI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA IN INGRESSO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I FORTI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZONI

A MACCARESE RISOLTO L’INCIDENTE IN VIA DI CASTEL SAN GIORGIO, PERMANGONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA STESSA VIA DI CASTEL SAN GIORGIO ALL’INTERSENZIONE CON VIA DEL BUTTERO E IN VIALE ROSPOGLIOSI IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA

SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO SI RALLENTA TRA CASALETTO E PUNTA DEL LAGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE AD ALBANO LAZIALE è CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CAPPUCCINI PER FRANA TRA VIALE PIO UNDICESIMO E VIA MIRALAGO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO RIPROGRAMMATA FINO ALLE ORE 18, TUTTI GLI ORARI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

