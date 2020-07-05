Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 18:30

di - 05 Luglio 2020 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E CECCHIGNOLA IN CARREGGIATA ESTERNA
    SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO CODE PER IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
    SI RALLENTA ANCHE SULLA A 24 ROMA TERAMO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA
    SULLA PONTINA PERMANGONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
    SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I FORTI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZONI
    SULLA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO
    A MACCARESE CODE IN VIALE MARIA E VIALE ROSPIGLIOSI IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
    SI STA IN CODA SU VIA SAN CARLO DI PALIDORO TRA PASSOSCURO E PALIDORO IN DIREZIONE DI VIA AURELIA
    A VITERBO CODE PER INCIDENTE IN VIA CARLO CATTANEO TRA VIA SILVIO PELLICO E VIA IPPOLITO NIEVO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO È RALLENTATA PER TRENO FERMO IN STAZIONE EUR-MAGLIANA IN DIREZIONE PIRAMIDE
    LA LINEA FERROVIARIA ROMA PISA È SOSPESA TRA MACCARESE FREGENE E TORRIMPIETRA PALIDORO PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
    PER IL MOMENTO È TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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