Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FRANCESCO TITOTTO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E CECCHIGNOLA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO CODE PER IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

SI RALLENTA ANCHE SULLA A 24 ROMA TERAMO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA PERMANGONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I FORTI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZONI

SULLA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO

A MACCARESE CODE IN VIALE MARIA E VIALE ROSPIGLIOSI IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA

SI STA IN CODA SU VIA SAN CARLO DI PALIDORO TRA PASSOSCURO E PALIDORO IN DIREZIONE DI VIA AURELIA

A VITERBO CODE PER INCIDENTE IN VIA CARLO CATTANEO TRA VIA SILVIO PELLICO E VIA IPPOLITO NIEVO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO È RALLENTATA PER TRENO FERMO IN STAZIONE EUR-MAGLIANA IN DIREZIONE PIRAMIDE

LA LINEA FERROVIARIA ROMA PISA È SOSPESA TRA MACCARESE FREGENE E TORRIMPIETRA PALIDORO PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

