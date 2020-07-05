Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 19:00

di - 05 Luglio 2020 - 19:00

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    VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 18:50 FRANCESCO TITOTTO
    BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
    SULLA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
    SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I FORTI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZONI
    SULLA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE TRA VIA PONTINA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO
    SULLA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO E TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA
    A MACCARESE ANCORA CODE IN VIALE MARIA E VIALE ROSPIGLIOSI IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
    AD ANGUILLARA CODE SUL LUNGOLAGO VIALE REGINALDO BELLONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE CODE IN LOCALITA’ OSTERIA NUOVA ALL’INCROCIO CON VIA ANGUILLARESE IN DIREZIONE CASSIA
    SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA CAMPO MAGGIORE E PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    LA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO RIPROGRAMMATA FINO ALLE ORE 19:30, TUTTI GLI ORARI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    PER IL MOMENTO È TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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