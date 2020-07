Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 18:50 FRANCESCO TITOTTO

ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

SUL LITORALE ROMANO CONTINUANO I FORTI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZONI

SULLA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE TRA VIA PONTINA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO

SULLA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO E TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA

A MACCARESE ANCORA CODE IN VIALE MARIA E VIALE ROSPIGLIOSI IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA

AD ANGUILLARA CODE SUL LUNGOLAGO VIALE REGINALDO BELLONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE CODE IN LOCALITA’ OSTERIA NUOVA ALL’INCROCIO CON VIA ANGUILLARESE IN DIREZIONE CASSIA

SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA CAMPO MAGGIORE E PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO RIPROGRAMMATA FINO ALLE ORE 19:30, TUTTI GLI ORARI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

